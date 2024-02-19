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Рэпера Matrang задержали в Таиланде

Shot: рэпера Matrang задержала полиция Таиланда на острове Пхукет

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ФАН

Российского рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) задержала полиция Таиланда в кафе на острове Пхукет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На видео, опубликованном Shot, исполнитель заявил, что некий подписчик обратился в полицию и оклеветал его. По словам артиста, его везут в отделение для проверки документов. Хадзарагов предположил, что его депортируют в Москву. При этом он сказал, что готов вернуться в российскую столицу.

На прошлой неделе Matrang сообщил, что 29 февраля вернется в Россию из Таиланда.

Исполнитель также признался, что ушел из музыки. Он объяснил, что ему не нужна такая жизнь.

До этого Хадзарагов уехал из России в Таиланд, заявив, что больше не хочет быть публичным человеком. Исполнитель сбрил себе брови и отрастил волосы. В России он продал всю свою недвижимость и авто.

Это случилось после того, как, по словам самого певца, в феврале 2023 года двое знакомых позвали его отдохнуть в ресторан «Дендрариум» во Владикавказе. Они увезли его на своем автомобиле в лес, угрожали пистолетом, избили и сняли побои на видео, разослав скрины его знакомым в Осетии.

Ранее несовершеннолетний рэпер Baby Melo отказался от концертов в России.

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