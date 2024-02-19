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Участница шоу «Голос» рассказала о работе с Гагариной

Участница шоу «Голос. Дети» Мирова рассказала, что Гагарина была строгой

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Певица Мария Мирова призналась в беседе с изданием «7Дней», что Полина Гагарина была строгим наставником в шоу «Голос. Дети».

Мирова работала с Гагариной в проекте «Голос. Уже не дети». Артистка призналась, что наставница «закаленная шоу-бизнесом» и строгая, но при этом очень справедливая. Она назвала певицу большим профессионалом. Девушка отметила, что Гагарина — «очень теплая как человек».

В январе Полина Гагарина пожаловалась в шоу «Голос» на трудности работы в программе. Она сделала это после выступления участницы Анастасии Паньшиной, которая перепела хит артистки «Спектакль окончен».

Певица призналась, что редко слышит хорошие каверы на ее песни, однако этот ей понравился. Она и Владимир Пресняков повернулись к участнице. Члены жюри попросили Гагарину спеть дуэтом с Паньшиной, но артистка поначалу отказывалась.

Гагарина призналась, что у нее «болезненный опыт» в «Голосе». Она пошутила, что ее «травмировали и использовали» другие участницы. Артистка объяснила, что после того, как герои проекта пели с ней, они все равно уходили к Преснякову.

В итоге Гагарина согласилась спеть с девушкой при условии, что та вступит в ее команду. Однако после песни участница выбрала Преснякова в качестве своего наставника.

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