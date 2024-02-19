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Михаил Швыдкой об уехавших из России артистах: «отталкивать всех не нужно»

Михаил Швыдкой призвал не отталкивать всех уехавших из России артистов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские артисты, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине, не нарушали этим закон, поэтому «отталкивать всех не нужно». Об этом в интервью kp.ru рассказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что все уехавшие артисты являются взрослыми людьми и знают, что делают. Однако, по его словам, важно оценивать, как эти деятели культуры ведут себя за рубежом, если они решат вернуться.

«Уехали единицы, просто о них мы много говорим. Подавляющее большинство живет и работает в России, переживает за свою страну. Я бы не преувеличивал значение уехавших людей, хотя кого-то мне искренне жаль, например, Дмитрия Крымова. Вообще художники, особенно те, которые связаны со словом, — писатели, драматические артисты — должны жить на родине. Судьба их за рубежом драматична. При всех видимых успехах это всегда трагедия», — сказал Швыдкой.

12 февраля Швыдкой сообщал, что музеи Крыма подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за передачи скифского золота Украине. По его мнению, дело должны рассмотреть, однако шансы на победу у музеев маленькие, хотя небольшая надежда на справедливый вердикт все еще есть.

Ранее Михаил Швыдкой рассказал, как относится к эмиграции Римаса Туминаса после угроз.

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