Добровинский заявил, что семья погибшего водителя не видела покаяний Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, никаких писем от артиста не получала. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Александр Добровинский. Информацию о «покаянных письмах» Ефремова из тюрьмы он назвал «чьими-то очередными выдумками».

«В СМИ пишут о том, что супруга погибшего Сергея Захарова и их сын получают письма от Михаила Ефремова. Якобы в этих письмах Михаил Олегович кается о содеянном и просит их дать свое согласие на то, чтобы он вышел на свободу по УДО. Я последние несколько недель на связи с семьей погибшего Сергея и спросил, насколько эта информация соответствует действительности. Маргарита Захарова сказала, что никаких писем они не получали, и единственные люди, которые обратились к семье, это друзья Михаила Ефремова. И обратились они через меня. Все остальное — чьи-то очередные выдумки. Я даже подозреваю, чьи», — сказал Добровинский.

18 февраля «Комсомольская правда» со ссылкой на актеров, знакомых с ситуацией, сообщила, что Ефремов неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего Сергея Захарова: «просил прощения у них. Искренние, большие письма».

Также сообщалось, что защита Ефремова начала подготовку к процедуре условно-досрочного освобождения и уже обратились к семье курьера с просьбой поддержать освобождение актера. К концу марта 2024 года Ефремов отсидит полсрока, поэтому получит возможность подать ходатайство об УДО.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии. Актер Ефремов отбывает наказание на протяжении трех лет.

Ранее актер Иван Охлобыстин признался, что у Ефремова значительно ухудшилось здоровье в СИЗО, и назвал коллегу «больным насквозь».