Звезда «Ворониных» о похудении: «Магия просто»

Актер Георгий Дронов признался в беседе с «Пятым каналом», что не может контролировать свой вес.

Дронов объяснил, что со временем он то худеет, то толстеет. Он пошутил, что это какая-то магия.

«Магия просто. Иногда просто моему организму надо поправиться по роли. Я читаю «с животом» и появляется живот. Потом читаю «сухого телосложения» и живот куда-то уходит. Нет, видимо, это просто физиология такая», — рассказал артист.

Дронов считает, что стоит следить за собой. По его словам, поддерживать себя в форме — это тяжелый труд.

Георгий Дронов дебютировал в кино в 1992 году. Он получил наибольшую известность по ролям в проектах «Воронины», «Ночной дозор» и «Саша+Маша». В его фильмографии более 40 работ.

Дронов сыграл в таких картинах, как «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Сестры», «Девушки с Макаровым». Он также снимал сериал «Счастливы вместе», где исполнил эпизодическую роль.

В августе появился слух о возвращении в эфир сериала «Воронины». Однако телеканал СТС опроверг слухи о съемках продолжения.

Ранее звезда «Ворониных» рассказал об усталости от комедии.