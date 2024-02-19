«Ждал с раздвинутыми ногами»: Адам Сэндлер произнес внезапную речь о сексе

Актер Адам Сэндлер на вручении премии издания People 18 февраля в Лос-Анджелесе произнес внезапную речь о сексе. Его цитирует TooFab.

На сцене награду в категории «Икона» ему вручила актриса Дженнифер Энистон. В ответ Сэндлер решил прочитать шуточный спич о собственной сексуальности — он заявил, что приготовил речь в благодарность за премию «Самый сексуальный мужчина мира».

«Спасибо, что признали мои заслуги человека, который в этом году заставил хотеть себя всю страну. Пары и трио только меня и обсуждают в спальнях и мечтают устроить со мной мокрые ролевые игры», — сказал артист.

Его привлекательность, продолжил актер, следовало признать уже давно.

«Я терпеливо ждал на скамейке сексуальных запасных с широко раздвинутыми ногами, излучая чувственность и сладкую страстность, а также со вкусом демонстрируя ко всеобщему удовольствию легкий намек на мужскую выпуклость», — продолжил артист.

Он пообещал, что награда с прикроватного столика увидит его «романтическую гимнастику с женой» и услышит все соответствующие звуки. Кроме того, Сэндлер пошутил о своей мешковатой одежде, под которой якобы скрывается «само совершенство».

«Мои кубики — у меня их нет. Мои тазовые косточки — прячутся где-то там. Мой пупок — его я потерял годы назад. Один сосок указывает на восток, второй на юг, а третий туда, куда и смотреть страшно. И, наконец, мой писюн. По шкале Пиноккио, это 6-12 обманов. В зависимости от холодного ветра и влажности», — заявил 57-летний комедийный артист.

Перед тем, как уже всерьез поблагодарить друзей и присутствовавшую в зале жену Джеки за поддержку, он обратился к «уродливым чувакам», призвав их принять свою полноту и глупость и тусоваться с актерами Дэвидом Спейдом и Робом Шнайдером (оба невысокого роста), чтобы на их фоне казаться выше и красивей.

В конце 2023 года актер Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии Gotham Awards, где ему вручали почетную награду и награду за роль в новом фильме Мартина Скорсезе.

Де Ниро, начав читать приветственную речь, возмутился тому, что ее отредактировали без его ведома.

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