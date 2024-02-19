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Фанаты запереживали о здоровье Бритни Спирс после странного видео

Курящая певица Бритни Спирс обеспокоила подписчиков

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певицы Бритни Спирс запереживали о ее здоровье после странного видео, опубликованного, а позже удаленного со страницы 42-летней звезды. Об этом сообщает The Sun.

42-летняя Бритни Спирс показалась фанатам растрепанной и растерянной, когда предстала на новом видео в расстегнутой розовой рубашке, нижнем белье и с зажженной сигаретой.

Певица трясла спутанными волосами и затягивалась сигаретой, выпуская клубы дыма, под песню группы The Phixx «Wild Boys».

Накануне Спирс опубликовала на своей странице еще одно видео с танцами в откровенном образе.

Бритни Спирс повторила образ черта: надела латексное красное боди, рога черта и держала в руках вилы. Певица показала несколько танцевальных движений.

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