Сергей Рост о конфликте с Нагиевым: «Нам так и не удалось расставить все точки над «i»

Артист и режиссер Сергей Рост признался, что ему так и не удалось объясниться и уладить конфликт с его бывшим партнером по юмористической передаче «Осторожно, модерн!», шоуменом Дмитрием Нагиевым. Об этом Рост рассказал в интервью WomanHit.ru.

«Нам так и не удалось объясниться, расставить все точки над «i». Я так понял, что у каждого осталась своя правда. Я-то считаю, что я прав, я обижен. Он, видимо, что он прав. Но думаю, если мы сейчас пересечемся в каком-нибудь проекте, это не будет проблемой. Более того, мы чуть было не пересеклись в новом фильме, съемки которого недавно завершились. Я там даже принимал участие в написании сценария. Я узнал, что на главную роль приглашен Дмитрий, а на роль его друга приглашен я», — рассказал артист.

Однако, по его словам, им так и не удалось встретиться на съемках, потому что сам Рост попал в больницу. Он допустил, что встреча с Нагиевым может произойти «в другой раз».

В 2021 году Сергей Рост говорил, что некогда популярный дуэт, основанный на крепкой дружбе, распался из-за того, что Нагиеву «кто-то что-то наговорил». Рост отмечал, что их дуэт был самым популярным в стране, и артистов не воспринимали по одиночке.

Сергей Рост и Дмитрий Нагиев вместе работали на радиостанции «Модерн», с 1996 по 1998 год исполняли главные роли в передаче «Осторожно, модерн!».

Ранее сообщалось, что Нагиев планирует сделать из своего имени бренд.