Стала известна дата выхода первого выпуска «Новой Фабрики звезд»

Стала известна дата выхода первого выпуска шоу «Новая Фабрика звезд». О том, что проект выйдет в начале марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ.

«Новая Фабрика звезд» стартует на телеканале 3 марта, ведущей проекта станет Регина Тодоренко, наставниками — лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

В ТНТ не сомневаются, что проект даст российской эстраде звезд, которые станут новыми кумирами молодежи.

Накануне Сергей Жуков рассказал, как дочь помогает ему выбирать участников на «Новой фабрике звезд». Сама девушка пока не хочет участвовать в таких кастингах.

«Сама захотела прийти, сама все просидела, увидела кучу исполнителей. И еще она мой классный маячок. То есть он загорается, когда видит своего краша. Я-то уже из другого поколения. А она говорит: «Ты вот этого видел? Вот этого кудрявого!» И я задумываюсь», — вспомнил Жуков.

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