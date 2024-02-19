Стали известны детали уголовного дела с директором «Ленфильма» и мужем Канделаки

Директор петербургской киностудии «Ленфильма» Федор Щербаков проходит по уголовному делу как свидетель. О деталях уголовного дела стало известно «Фонтанке».

По данным источников «Фонтанки», это уголовное дело, пострадавшим по которому проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко — муж медиаменеджера Тины Канделаки.

По этому делу, уточняет издание, задержан партнер Щербакова по бизнесу Антон Сафонов.

В пресс-службе «Ленфильма» при этом сообщили, что Щербаков находится в отпуске до 29 февраля.

О том, что Щербаков объявлен в розыск, стало известно утром 19 февраля.

Щербакова назначили на должность директора «Ленфильма» в сентябре 2020 года. На тот момент долг студии составлял 2,2 млрд рублей. Согласно открытым данным, новому директору удалось договориться с правительством и Минкультом о предоставлении средств на погашение долга. К 2023 году под его руководством студии удалось закрыть все долги. По итогам 2022 года «Ленфильма» показал рост выручки и впервые с 2009 года студия вышла на прибыль.

Ранее режиссер «Брата-3» пообещал снять фильм ужасов «Брат-4».