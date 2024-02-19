«Не был снобом»: журналист рассказал, как Цой спел хит «Ласкового мая»

Журналист Евгений Додолев рассказал, как однажды музыкант, лидер группы «Кино» Виктор Цой (1962-1990) спел своим коллегам по сцене хит «Ласкового мая», несмотря на их скепсис к творчеству поп-коллектива. Знавшего Цоя журналиста цитирует aif.ru.

Случай, о котором вспомнил Додолев, произошел на посиделках в Москве. В компании зашла речь о конкуренции поп-музыки и рок-музыки.

«На «Ласковый май» все в рок-тусовке смотрели свысока, если не сказать жестче — презрительно. А Цой взял гитару и спел пару куплетов из репертуара Шатунова», — сказал журналист.

Додолев не помнит, были это «Белые розы» или «Седая ночь», однако подчеркивает, что исполнен был один из главных хитов «Ласкового мая».

«Это было шутливое исполнение, но Цой не был снобом и отдавал должное популярности коллектива, хотя он и Шатунов — люди с разных планет», — отметил он.

Записи исполнения, сожалеет журналист, не сохранилось.

Додолев также рассказал, что основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) завидовал Виктору Цою.

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