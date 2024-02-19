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В Турции отменили выступление «Би-2»

В турецком Кемере отменили музыкальный фестиваль группы «Би-2»

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b2weekend.com

Выступления в рамках четырехдневного музыкального фестиваля группы «Би-2» в турецком Кемере отменили. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Фестиваль «Каникулы с Би-2» должен был проходить с 24 по 28 апреля в пятизвездочном отеле Marti Myra. Вести шоу должны были Алекс Дубас и Максим Виторган.

Билеты с проживанием в отеле можно было приобрести по стоимости от 289 до 379 тысяч рублей на все дни.

Известно, что на данный момент билеты на фестиваль все еще продаются.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу.

10 февраля солист группы «Би-2» Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал снимки и видео из тайской тюрьмы. Сейчас музыканты находятся в Израиле.

Ранее стало известно, когда начнутся съемки байопика о Жириновском.

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