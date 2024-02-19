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Московская артистка получила травму на сцене в Красноярске

В Красноярске московская певица Лукаш получила травму во время премьеры оперы

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Красноярский государственный театр оперы и балета

Солистка московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Лукаш получила травму во время премьеры оперы «Орфей и Эвридика» в Красноярске. Об этом сообщил «7 канал Красноярск» со ссылкой на собственный источник.

Информацию подтвердили в местном театре оперы и балета. Премьеру с разным составом показывали 16, 17 и 18 февраля. 16 и 18 февраля выступала приглашенная звезда Лукаш — повреждения она получила на последнем премьерном показе оперы. Во втором акте, рассказали в театре, артистке вызвали «скорую» , а на сцене ее сменила Виктория Кангина.

«Все службы и администрация театра благодарит Екатерину за огромную проделанную в Красноярске работу. Мы делаем все возможное для помощи и поддержки Кати и надеемся на ее скорейшее восстановление», — уточнили в учреждении культуры.

Инсайдер рассказал телеканалу, что во время выступления Лукаш неудачно прыгнула и сломала ногу. В театре информацию не подтвердили.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что планирует сделать операцию на колене на следующей неделе.

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