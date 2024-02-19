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«Она 40 лет служила своему народу»: российский ведущий заступился за Лолиту

Ведущий Кушанашвили поддержал Лолиту на фоне отмены ее концертов

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Petrov Sergey/Global Look Press

Ведущий Отар Кушанашвили выступил в защиту российской певицы Лолиты Милявской, которая столкнулась с «отменой» ее концертов и критикой после участия в вечеринке российской блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом Кушанашвили заявил в видео на YouTube-канале «Каково?!».

«В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал. Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение. Никого это не занимает», — сказал Кушанашвили.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась» после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и последовавших за этим отмен концертов.

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что недоволен «отменой» Лолиты после вечеринки Насти Ивлеевой.

Ранее Лолита назвала размер своей пенсии.

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