Уехавший в Таиланд Matrang вернется в Россию и уйдет из музыки

Певец Matrang (Алан Хадзарагов) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 29 февраля вернется в Россию из Таиланда.

Хадзарагов рассказал, что сменил номер. По словам певца, мать сообщила, что его будут от чего-то лечить.

«Кто-то в курсе, от чего? Я чист от тяжелых веществ и могу доказать это. Психически я тоже полностью здоров. Может кто-то мне помочь? Мне кажется, что такое «лечение» не для меня», — рассказал артист.

Matrang признался, что ушел из музыки. Он объяснил, что ему не нужна такая жизнь. Артист заявил, что больше не может и не будет радовать людей через музыку. Он изменил свое отношение к творчеству, и теперь его привлекают другие сферы.

Хадзарагов попросил поклонникам отправить ему денег на еду, так как родственники, друзья и лейблы отказываются ему помогать.

«Меня отменили в моей стране. Еще и здесь обо мне говорят плохие вещи тайцам и местным жителям, от этого моя жизнь похожа на тюремную. Помогите пожалуйста», — заявил Matrang.

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