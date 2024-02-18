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Тодоренко пошутила о работе в жюри «Маски»: «Развивается шизофрения»

Телеведущая Тодоренко пошутила, что на шоу «Маска» развивается шизофрения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко пошутила в беседе с телеканалом НТВ, что на шоу «Маска» у членов жюри развивается шизофрения и раздвоение личности.

Тодоренко объяснила свою шутку спецификой программы, в которой нужно угадывать личность под маской. По словам звезды, в своих догадках члены жюри могу спутать женщину с мужчиной. Известно, что сама телеведущая не узнала в костюме своего супруга, певца Влад Топалова. Он оказался под маской Панды.

«Иногда мы ищем иголку в стоге сена, иногда говорим, что это женщина, а на самом деле оказывается мужчина или наоборот. В общем, бывает всякое», — поделилась блогерша.

В феврале РИА Новости сообщили, что певец Филипп Киркоров снова окажется в кресле председателя жюри пятого сезона шоу «Маска».

В жюри также войдут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и приглашенные гости — в первых выпусках ими окажутся Дима Билан, один из победителей прошлого сезона, и Анатолий Цой. Ведущим «Маски» традиционно станет Вячеслав Макаров.

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