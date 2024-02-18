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Певица Слава решила продать квартиру

Певица Слава призналась, что решила продать квартиру из-за усталости

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава рассказала в шоу «Ты не поверишь!», что решила продать квартиру.

Слава призналась, что приобрела недвижимость после тяжелой депрессии, когда ей хотелось «убежать, забыться и где-то спрятаться». По словам звезды, сейчас в ее квартире очень затянулся ремонт, отчего она очень устала.

«Сил никаких нет на это. Надо лучше продать. Я стала более спокойной, уравновешенной», — поделилась артистка.

Слава планирует потратить деньги с продажи квартиры на отдых с семьей.

«Хочется, чтобы это все было хорошего качества и с комфортом», — отметила артистка.

30 марта 2023 года дочь Славы Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. Мальчика назвали Арсением. 4 мая Слава сообщила, что взяла творческий отпуск на два месяца после рождения внука. В тот период ее дочь вместе с мужем и ребенком переехали к артистке на дачу.

В январе Морозова похвалила мать в роли бабушки. По словам актрисы, певица не воспитывает ее ребенка и не учит дочь, как правильно это делать. Морозова уточнила, что мать не часто видится с внуком из-за работы.

Ранее дочь певицы Славы похвасталась результатами похудения после родов.

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