Бьянка рассказала, как помирилась с Птахой: «Просто сюр»

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, назвала сюром конфликт с рэпером Птахой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бьянка отметила, что Птаха перестал с ней общаться на четыре года из-за недопонимания. Она рассказала, что пыталась с ним созвониться, однако тот сменил номер. По словам рэпера, он изначально подумал, что исполнительница на него обиделась, так как не поздоровалась на одном из мероприятий.

«У него не было моего номера телефона, но, конечно же, ты же не мог позвонить ST и спросить! Я в каком-то интервью сказала, что Птаха резко со мной перестал общаться, он позвонил и говорит, что все хорошо. Четыре года прошло! Это просто сюр!» — поделилась артистка.

Бьянка и Птаха перестали общаться в 2012 году, когда вышла их совместная песня «Дымом в облаках». Липницкая рассказывала в интервью с Лаурой Джугелией, что не понимает причину конфликта с Птахой. По ее словам, в один момент коллега перестал с ней общаться, несмотря на хорошее общение в прошлом. Сам Птаха назвал историю сложной и пожаловался, что много лет пролетели «в трубу».

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