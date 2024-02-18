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Алена Свиридова объяснила, почему не ходит к психологам

Певица Алена Свиридова заявила, что обращается к философам вместо психологов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Алена Свиридова призналась в беседе с Hello!, что в сложных ситуациях обращается к философам, а не к психологам.

Свиридова считает, что слова философов проверены временем.

«Я имею в виду стоиков: Луция Аннея Сенеку, Марка Аврелия, Эпиктета — это мои учителя и мои собеседники, к которым я обращаюсь практически ежедневно», — рассказала артистка.

Свиридова добавила, что придерживалась позиции стоиков еще до того, как узнала, кто они такие. Потом она начала изучать это течение. По ее мнению, знания философов зашифрованы везде. К примеру, в сказках и мультфильмах.

«Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется». Это ведь абсолютно понятная и взрослым людям история», — отметила певица.

Алена Свиридова начала свою карьеру в 90-х. Она известна по хитам «Розовый фламинго» и «Бедная овечка». Артистка рассказывала, что вдохновлялась английским музыкантом Стингом, которого долгое время считала своим учителем. В 2004-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

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