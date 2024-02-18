Никита Кологривый рассказал, как относится к пластическим операциям ради роли: «Это долгая дорога»

Актер Никита Кологривый в беседе с NEWS.ru признался, что не стал бы делать пластическую операцию ради роли в кино.

«Артист ценен нутром. И так скажем всем, что у него накопилось, жизненный опыт. А артисты, которые делают виниры, пластику, это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах. Поэтому трудись, работай и учись, и к тебе сам режиссер подойдет и скажет: пожалуйста, снимись в моем фильме», — пояснил Кологривый.

Артист считает, что актерам крайне интересно учиться, так как именно в этот период они могут конкурировать со своими коллегами за место под солнцем. Кологривый напомнил, что перед тем как сыграть главную роль в фильме «По щучьему велению», он исполнил около 50 эпизодических ролей и 4 года отучился в университете.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. В январе Кологривый заявлял, что предлагал режиссеру Тимуру Бекмамбетову отправить его на съемки в Голливуд, чтобы он показал зарубежным артистам, как работают профессионалы.

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