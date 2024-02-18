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Natan рассказал, как видеоигры влияют на выход из депрессии

Рэпер Natan заявил, что игра в приставку только усугубляет депрессию

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Личный архив Natan

Рэпер Natan в беседе с «Пятым каналом» заявил, что алкоголь и видеоигры только усугубляют депрессивное состояние.

«Я пробовал разное и, например, напиваться — это делает еще хуже. Часто ребята уходят в какие-нибудь игры PlayStation и все остальное — это тоже делает еще хуже. Бездействие максимально губит тебя, прям глубоко хоронит», — пояснил Natan.

Рэпер считает, что лучший выход для борьбы с депрессией — увеличить количество и качество тренировок в спортзале или посвятить все свободное время работе.

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