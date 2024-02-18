Akmal рассказал, как его травили в школе

Певец Akmal в беседе с «Пятым каналом» вспомнил, как его травили в российской школе после переезда из Средней Азии.

«Всякие клички были неприятные, всякие обзывательства были. Плюс мне очень тяжело дался переход в новую школу, я приехал из другой страны. Дети не очень позитивно восприняли то, что у них новичок, и с холодом отнеслись ко мне», — рассказал Akmal.

Артист рассказал, что хотел найти поддержку от учителей, однако и те относились к нему с предвзятостью. По словам певца, в определенный момент педагоги просто отвернулись от мальчика, который так и не дождался поддержки от взрослых.

В конце декабря Инстасамка вспомнила, что в ее школе был мальчик, который постоянно травил девочек и учителей. Певица заявила, что недолго переживала травлю в детстве и никогда не делала из этого «драму». Однако, по словам артистки, хулиган обзывал ее обидными словами, из-за чего девочке приходилось идти плакать в туалет.

Ранее певица Слава была вынуждена пойти к психологу после длительных проблем со здоровьем.