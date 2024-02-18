Анастасия Костенко пожаловалась на психологические проблемы после четвертых родов

Модель и блогер Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что столкнулась с послеродовой депрессией после рождения четвертого малыша.

«Все-таки началось то, чего я так боялась. Бэби-блюз. Он самый. Гормональный. Это когда все хорошо, а ты плачешь. Появляются страхи, которых на самом деле ты не боишься, но в схватке с невидимым противником — гормонами — тяжело пока одержать победу», — отметила Костенко.

По словам супруги Дмитрия Тарасова, у нее случались подобные проблемы после рождения второго и третьего ребенка, но в прошлых случаях депрессия казалась девушке менее тяжелой. Костенко призналась, что сейчас ее приводит в состояние угнетения каждая незначительная деталь.

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и двух дочерей — Милану и Еву. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко. 15 февраля модель вновь родила.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен.

Ранее критик Бабичев заявил, что певица Ольга Бузова никому не нужна на Западе.