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Звезда «Слова пацана» и Feduk записали саундтрек к фильму «Летучий корабль»

Актриса Анна Пересильд и Feduk записали саундтрек к фильму «Летучий корабль»

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Контент-Клуб

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», записала саундтрек к фильму «Летучий корабль» вместе с рэпером Feduk. Об этом пишет kinonews.

«Во-первых, мне очень понравилось, как по-новому зазвучали песни. Во-вторых, мне удалось поработать с большими профессионалами, благодаря которым я открыла много нового в своем же вокале», — отметила Пересильд.

Саундтрек прозвучал в недавно вышедшем трейлере сказки. 14-летняя актриса спела за главную героиню фильма Забаву. Речь идет о песне «Ах, сбылась моя мечта», которую написали композиторы Максим Дунаевский и Юрий Энтин для оригинального советского мультфильма.

«Это было очень тепло. Безумно красивые песни, безумно красивая музыка и безумно красивый фильм!» — подчеркнул Feduk.

Недавно стало известно, что «Летучий корабль» выйдет позже из-за замены артистов. Фильм о матросе Иване и принцессе Забаве снимали более четырех лет, и съемки были завершены еще до начала спецоперации России на Украине. По словам продюсеров, трех актеров, критиковавших спецоперацию, пришлось заменить.

Ранее критик Бабичев назвал дуэт Моисеева с Гурченко самым успешным и красивым.

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