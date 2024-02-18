Вячеслав Малежик рассказал о самых приятных и необычных подарках от фанатов

Певец Вячеслав Малежик в интервью mk.ru признался, что любил получать в подарок рыбу от «северных генералов».

«Очень мне нравились времена, когда я дружил со всякими северными генералами, и мне привозили какую-нибудь громадную рыбину. На нее потом собиралась вся наша большая компания, чтобы выпить водки и поесть строганины», — вспомнил Малежик.

Он также отметил, что в молодости имел знакомства среди представителей нефтяных компаний, которые могли позволить себе подарить ему дорогой подарок. Некоторые предлагали добавить недостающую часть на покупку звуковой аппаратуры, вспоминает артист. По словам Малежика, чаще всего ему дарят цветы или картины. Некоторые рисунки висят на даче у музыканта и в его квартире.

«К сожалению, еще со времен, когда я работал в «Веселых ребятах», мне дарили так много цветов, что они не являются для меня раздражителем моей души: ну, приносят и приносят. Это не так, как женщина любит получать цветы в подарок», — вздохнул певец.

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