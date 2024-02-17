Критик об отъезде Бузовой за границу: «В страшном сне такое приснится»

Музыкальный критик Евгений Бабичев усомнился, что певица Ольга Бузова может эмигрировать из России, отметив, что на Западе ее музыка никому не нужна. Слова эксперта передает NEWS.ru.

«В страшном сне может такое присниться, что Бузова уедет из России, не вижу никаких предпосылок. <...> Если на Западе суперталанты никому не нужны, то кому нужна Ольга Бузова? На Западе своих достаточно», — заявил Бабичев.

Критик добавил, что Бузова наработала свою аудитории потом и кровью. Он назвал ее талантливейшей ведущей и светской львицей, которая умеет привлекать к себе внимание. По словам эксперта, вокальные данные Бузовой нельзя назвать эталонными, однако артистке удается собирать полные залы.

В январе Бузова жаловалась, что сильно устает после съемок. Она заявила, что быстро засыпает после рабочего дня и отметила, что ей тяжело вставать по утрам. При этом ее график не менялся. Певица подчеркнула, что не сокращала себе время на сон, поэтому не понимает, в чем причина.

Бузова не раз рассказывала о своем трудоголизме. Она работает на съемках шоу, ходит на репетиции по хореографии, записывает песни и снимает клипы. Звезда часто пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу заболевшей или с травмой.

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