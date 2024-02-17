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Пресняков о женщинах: «А девчонки — не люди»

Певец Владимир Пресняков пошутил на «Голосе», что женщины не люди

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Владимир Пресняков во время слепых прослушиваний на шоу «Голос» пошутил, что женщины не люди. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Конкурсантка проекта Эмма Дергилева после своего выступления обрадовалась, что к ней повернулись те люди, на которых девушка надеялась больше всего. Вокальные данные Дергилевой понравились только мужской половине жюри — Преснякову и Антону Беляеву. После слов конкурсантки сыронизировала певица Zivert, она произнесла фразу: «Славу Богу, что нелюди не повернулись». Высказывание Zivert подхватил Пресняков, который добавил в шутку: «А девчонки — не люди».

До этого сообщалось, что Владимир Пресняков не узнал бывшего коллегу по проекту Сергея Шнурова во время слепых прослушиваний на «Голосе». Он пожалел, что фронтмен «Ленинграда» не попал в его команду, и назвал его «крутым кексом».

В рамках слепого прослушивания вне конкурса Шнуров исполнил песню «Терминатор», после обсуждения номера наставники шоу поднялись на сцену, чтобы спеть с музыкантом дуэтом. Сам Шнуров добавил, что скучает по «Голосу».

Ранее певец Лоза призвал артистов «не переодеваться» из-за спецоперации.

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