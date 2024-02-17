Пресняков о женщинах: «А девчонки — не люди»

Певец Владимир Пресняков во время слепых прослушиваний на шоу «Голос» пошутил, что женщины не люди. Об этом сообщает издание «Вокруг ТВ».

Конкурсантка проекта Эмма Дергилева после своего выступления обрадовалась, что к ней повернулись те люди, на которых девушка надеялась больше всего. Вокальные данные Дергилевой понравились только мужской половине жюри — Преснякову и Антону Беляеву. После слов конкурсантки сыронизировала певица Zivert, она произнесла фразу: «Славу Богу, что нелюди не повернулись». Высказывание Zivert подхватил Пресняков, который добавил в шутку: «А девчонки — не люди».

До этого сообщалось, что Владимир Пресняков не узнал бывшего коллегу по проекту Сергея Шнурова во время слепых прослушиваний на «Голосе». Он пожалел, что фронтмен «Ленинграда» не попал в его команду, и назвал его «крутым кексом».

В рамках слепого прослушивания вне конкурса Шнуров исполнил песню «Терминатор», после обсуждения номера наставники шоу поднялись на сцену, чтобы спеть с музыкантом дуэтом. Сам Шнуров добавил, что скучает по «Голосу».

Ранее певец Лоза призвал артистов «не переодеваться» из-за спецоперации.