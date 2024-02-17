Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Подруга Пугачевой рассказала о возвращении певицы в Россию

Портниха Пугачевой Аксенова уверена, что певица вернется в Россию

close
100%
alla_orfey/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова заявила в беседе с mk.ru, что певица не навсегда уехала из России.

«Детки к тому времени подрастут, осознают многое. Алла всегда любила Россию. <...> Поэтому она обязательно вернется», — заявила подруга артистки.

Она добавила, что сейчас о местоположении и жизни Пугачевой за рубежом мало известно из-за того, что Примадонна устала от пристального внимания общественности. Аксенова уверила, что публичность надоедает, и заявила, что Пугачева никогда не любила шумихи вокруг себя. Она вспомнила, что артистка даже ссорилась из-за этого со своим бывшим мужем Александром Стефановичем.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее певец Басков заявил, что не считает Григорьева-Апполонова коллегой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами