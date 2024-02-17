Подруга Пугачевой рассказала о возвращении певицы в Россию

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова заявила в беседе с mk.ru, что певица не навсегда уехала из России.

«Детки к тому времени подрастут, осознают многое. Алла всегда любила Россию. <...> Поэтому она обязательно вернется», — заявила подруга артистки.

Она добавила, что сейчас о местоположении и жизни Пугачевой за рубежом мало известно из-за того, что Примадонна устала от пристального внимания общественности. Аксенова уверила, что публичность надоедает, и заявила, что Пугачева никогда не любила шумихи вокруг себя. Она вспомнила, что артистка даже ссорилась из-за этого со своим бывшим мужем Александром Стефановичем.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала военной операции на Украине. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый Пугачевой сообщал, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее певец Басков заявил, что не считает Григорьева-Апполонова коллегой.