Массовка «Маски» о Киркорове на шоу: «Хотел слиться с толпой»

Певец Филипп Киркоров напугал массовку своим поведением во время съемок шоу «Маска». Об этом рассказала корреспондентка mk.ru, которая побывала на записи проекта.

«Филипп был вежливым, никаких пошлостей от него не звучало, даже рассказывать нечего», — заявила ей собеседница.

Сотрудница издания отметила, что Киркоров вел себя сдержанно — его поведение выглядело так, будто он пытался слиться с толпой.

«Даже его голос стал тише. Ни смеха, ни шуток от него я не услышала», — призналась корреспондентка.

Она добавила, что Киркоров смотрел в одну точку, пока остальные артисты делились своими впечатлениями. Во время перерыва люди из массовки пришли к выводу, что артист выглядел опечаленным. Одна из женщин призналась, что ей даже стало страшно за артиста из-за его печального состояния.

16 февраля сообщалось, что певец Филипп Киркоров сменил образ для появления в пилотном выпуске шоу «Маска». Он отказался от пестрых нарядов со стразами и выбрал более строгий черный костюм. Также Киркоров надел черный парик и очки для зрения.

Ранее стало известно, что Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде себя.