«Больно дышать»: Ирина Тонева о тяжелых расставаниях

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева в новом интервью рассказала о тяжелых расставаниях. Беседа с 46-летней звездой опубликована на YouTube-канале News.ru.

По словам Тоневой, раньше она переживала расставания по нескольку месяцев, но не больше полугода. Самым болезненным был первый месяц после разрыва.

«Иногда родители пытаются тебе что-то сказать, ты напитаешься их энергией, а потом снова клинит. Помню, один раз пришла домой, просто бахнулась на колени в истерике, в слезах: «Ну, пожалуйста, помоги, Боже! Я же больше не могу. Мне тупо больно дышать», — вспоминает она.

На следующий день, утверждает Тонева, ей полегчало.

На протяжении десяти последних лет певица состоит в браке с хореографом Алексеем Брижой. Звезда отмечает, что не считает некорректными многочисленные вопросы фанатов о том, когда она обзаведется потомством, поскольку так поклонники проявляют заботу о ней.

«Планирую ли я декрет в ближайшее время? Планирую, планирую, да. Но, знаете, распоряжается Всевышний. Раньше думала, что хочу девочку», — отметила она, добавив, что позже хотела родить мальчика, который бы продолжил род, а сейчас ей пол возможного будущего ребенка не важен.

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