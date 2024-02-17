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«Ничего подобного»: жена Панкратова-Черного о слухах об осложнениях у артиста

Жена Панкратова-Черного Юлия назвала вражескими голосами слухи об осложнениях

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга народного артиста России Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что у актера начались осложнения после перелома шести ребер. Ее слова передает РИА Новости.

«Это вражеские голоса. Ничего подобного», — заявила жена.

Она добавила, что сейчас Панкратов-Черный готовится к гастролям. До этого Монахова также назвала бредом сообщения о том, что актеру якобы диагностировали атеросклероз аорты после сердечного приступа. При этом супруга артиста подтвердила, что звезда фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» поскользнулся и повредил ребро. Она рассказывала, что актер лечится дома.

8 февраля сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Панкратов-Черный поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой.

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