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«Никому не интересная тетя»: Волочкова о конфликте с солисткой «Стрелок»

Балерина Волочкова назвала трешем претензии певицы Любомской

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о многолетнем конфликте с экс-солисткой группы «Стрелки» Екатериной Любомской. Ее цитирует kp.ru.

В 2022 году, по словам Волочковой, Любомская сфотографировала ее в пикантном виде под кустом на участке, после чего танцовщица обратилась в прокуратуру и Следственный комитет. Любомская, в свою очередь, подала в суд на балерину за оскорбления. В 2023 году Любомская выиграла суд и отсудила у соседки 360 тысяч рублей. Суд также обязал Волочкову частично компенсировать певице расходы на адвоката — 40 тысяч рублей.

Недавно певица снова написала заявление на Анастасию в полицию, но правоохранители отказались возбуждать уголовное дело.

«Я об этом треше никому не интересной тети, пытающейся пропиариться на моем имени за неимением своего, ничего не думаю. Я сейчас иду в балетный зал репетировать номера моего шоу «Одержимость», — сказала артистка.

По словам Волочковой, ее мысли занимает шоу, которое пришлось перенести после пожара на площадке «Известия Hall».

Она также рассказала, что «Одержимость» пройдет во Дворце Культуры Раменского.

Ранее Волочкова попросила фанатов о помощи на фоне пожара в «Известия Hall».

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