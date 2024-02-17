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Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем

Режиссер Бессон экранизирует «Дракулу» Брэма Стокера

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Kirsty Wigglesworth/AP

Французский режиссер Люк Бессон снимет новую экранизацию книги «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера. Об этом сообщает Deadline.

В фильме- переосмыслении истории о знаменитом вампире главную роль, юриста Джонатана Харкера, сыграет 34-летний актер Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, но неизвестно, достанется ли ему роль именно Дракулы.

По данным осведомленных источников, Бессон сконцентрируется на истории любви Дракулы.

Съемки планируется начать в 2024 году.

Накануне стало известно, что Леонардо Ди Каприо сыграет в экранизации книги Томаса Пинчона «Вайнленд». Сюжет «Вайнленда» разворачивается в 1984 году, после переизбрания президента США Рональда Рейгана. Главный герой Зойд Виллер — бывший хиппи, которого настигают проблемы из прошлого. Уточняется, что действие будет перенесено в настоящее время.

Ранее актриса Сирша Ронан рассказала о своей роли борющейся с алкоголизмом женщины в экранизации книги Эми Липтрот «Выгон».

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