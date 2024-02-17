Люк Бессон снимет нового «Дракулу» с Кристофом Вальцем

Французский режиссер Люк Бессон снимет новую экранизацию книги «Дракула» ирландского писателя Брэма Стокера. Об этом сообщает Deadline.

В фильме- переосмыслении истории о знаменитом вампире главную роль, юриста Джонатана Харкера, сыграет 34-летний актер Калеб Лэндри Джонс. Вторую главную роль исполнит Кристоф Вальц, но неизвестно, достанется ли ему роль именно Дракулы.

По данным осведомленных источников, Бессон сконцентрируется на истории любви Дракулы.

Съемки планируется начать в 2024 году.

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