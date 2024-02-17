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Волочкова рассказала, как справилась с последствиями пожара в «Известия Hall»

Балерина Волочкова позвала семьи участников СВО на перенесенное после пожара шоу

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Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как справилась с последствиями пожара в «Известия Hall», который случился 15 февраля. Ее цитирует kp.ru.

25 февраля на этой площадке Волочкова должна была представить новое шоу «Одержимость», которое готовила в течение 2023 года.

«Мне протянули руку помощи администрация Раменского и дирекция местного Дворца Культуры, где 25 февраля мое шоу все же состоится! Вместе с командой мы сейчас решаем технические вопросы», — рассказала она, добавив, что дети из Раменского появятся в «Одержимости» в роли ангелочков.

Артистка напомнила, что ее шоу проходит на благотворительной основе.

«А еще мы приглашаем семьи участников СВО. Мам, жен, детей», — заключила Волочкова.

Возгорание произошло 15 февраля около 05:00 мск. Как сообщал Telegram-канал Shot, пожар начался в здании «Известий», после чего распространился на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Людей из здания экстренно эвакуировали. При этом Mash пишет, что возгорание началось во внутреннем дворе — загорелись «Резиденция» и Lookin Rooms. По информации канала, во дворе обрушился металлический купол.

Ранее Волочкова попросила фанатов о помощи на фоне пожара в «Известия Hall».

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