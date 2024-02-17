Лолита назвала размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка опубликовала видео, на котором топит свою печь. Она обратилась к тем, кто называет ее бабкой, и призналась, что получает пенсию размером в 23 856 рублей, включая московскую надбавку.

«Бабка без дедки — это означает, что сама дрова купила, сама их понесла, сама печку затопила. Я вам скажу, это тоже неплохо, когда у бабки еще есть силы дрова таскать», — пошутила Лолита.

Кроме того, добавила Милявская, у нее нет налоговых задолженностей.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она якобы «недостаточно раскаялась» после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой и последовавших за этим отмен концертов.

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

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