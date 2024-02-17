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Брухунова впервые прокомментировала сообщения о здоровье Петросяна

Жена Петросяна Брухунова назвала фейками сообщения о срочной операции артиста

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petrosyanevgeny/bruhunova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые прокомментировала сообщения о состоянии здоровья мужа. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина опубликовала скриншот с подборкой новостей с заголовками «Петросян разбился в Москве» и «Отек и срочная операция».

«Все это фейки», — написала она.

Кроме того, 34-летняя Брухунова опубликовала фотографию из бизнес-класса самолета с подписью «Пора домой». Она возвращается в Россию из поездки в Китай.

Накануне юморист Евгений Петросян заявил, что его концерт в Москве не отменен.

Мероприятие пройдет 2 марта, как и было запланировано. Петросян не стал вдаваться в подробности — он лишь уверил, что зрители смогут увидеть его на ближайшем выступлении, несмотря на слухи о болезни.

11 февраля сообщалось, что Петросян упал во время прогулки по Лесной улице в Москве, после чего его увезли на «скорой» с переломом предплечья со смещением. Отмечалось, что артисту предстоит операция — ему в руку планируют вставить титановые пластины.

При этом сам артист опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации, заявив, что находится в больнице на «обычной проверке».

Позднее появились новости, что у Петросяна выявили хроническую гипертонию.

Ранее «Адидас-младший» рассказал о страхах на съемках «Слова пацана».

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