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«Адидас-младший» рассказал о страхах на съемках «Слова пацана»

Актер Минекаев признался, что не мог расслабиться на съемках «Слова пацана»

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Актер Рузиль Минекаев в передаче «2Верник2» рассказал о своих страхах на съемках сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Его цитирует «Вокруг ТВ».

По словам Минекаева, он пробовался на три роли в проекте и в итоге получил роль юного группировщика Марата — Адидаса-младшего.

«Я все время был в напряжении полном, до самого первого съемочного дня, чтобы на всякий случай сильно не расстраиваться, если что-то пойдет не так, не мог поверить», — сказал артист, для которого роль в проекте Крыжовникова (настоящее имя режиссера Андрей Першин) стала первой главной.

В первый съемочный день Минекаев также не смог расслабиться.

«Было круто, но я не расслабился и тогда. Я стал думать, как сделать так, чтобы выложиться на 100%», — признался 24-летний актер.

Накануне кинокритик Давид Шнейдеров предупредил, что Рузиль Минекаев может стать заложником амплуа экранного хулигана на фоне успеха «Слова пацана».

Ранее Басков попросил не называть его коллегой звезды «Иванушек International».

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