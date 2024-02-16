Уилл Смит получил новую роль после скандала на «Оскаре»

Актер Уилл Смит получил главную роль в криминальном боевике «Сахарные бандиты». Об этом сообщает Variety.

55-летний актер сыграет ветерана войны в Ираке по имени Нил Мейвен. По сюжету Мейвен заключает союз с другими военными ветеранами, который направлен против бостонской наркоторговли.

Роль в фильме стала первым громким проектом для Смита со времен его роли в 2022 году в «Освобождении». После скандала с пощечиной Крису Року на «Оскаре» актер на некоторое время лишился крупных ролей в кино.

Сценарий боевика «Сахарные бандиты» основан на книге 2010 года «Дьяволы в изгнании» Чака Хогана. Проект находится в разработке более десяти лет, поскольку экранизация книги была первоначально предложена компанией Universal в 2013 году.

В марте 2022 года во время церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит ударил Рока по лицу за шутку об алопеции супруги Смита Джады. Спустя почти год Рок заявил, что ему больно до сих пор.

Джада Пинкетт-Смит призналась, что знаменитый инцидент на «Оскаре», когда ее супруг Уилл Смит ударил комика Криса Рока, помог спасти их брак.

Ранее Эми Шумер заявила, что страдает от отеков из-за проблем с гормонами.