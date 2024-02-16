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Сооснователю Beach Boys поставили тяжелый диагноз

TMZ: сооснователь Beach Boys Брайан Уилсон страдает от деменции

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Scott Dudelson/Getty Images

Сооснователю, бас-гитаристу, вокалисту и клавишнику американской группы The Beach Boys Брайану Уилсону поставили тяжелый диагноз — деменция. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью музыканта.

После того, как в январе 2024 года не стало жены Уилсона Мелинды, его семья попросила суд признать музыканта недееспособным. Опекунами попросили назначить двоих его членов семьи.

Родные ссылаются на то, что когнитивные функции Брайана Уилсона сильно пострадали и он нуждается в постоянном уходе — его необходимо одевать и кормить.

При этом, добавили родственники, Уилсон останется жить в доме со своими детьми и может заниматься творчеством, если захочет.

Группа Beach Boys была основана в 1961 году тремя братьями Уилсонами: 19-летним Брайаном, 14-летним Карлом и 16-летним Деннисом, а также их 20-летним кузеном Майком Лавом и школьным другом Брайана 20-летним Аланом Джардином. Последний альбом коллектив выпустил в 2012 году.

Накануне супруга страдающего от лобно-височной деменции актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг пожаловалась на трудности во время сезона праздников.

Она рассказала, что недавно отпраздновала 16-ю годовщину брака с Уиллисом, из-за чего расплакалась с близкой подругой.

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