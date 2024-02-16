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«Лед 3» сможет собрать полмиллиарда рублей в дебютный уикенд

Фильм «Лед 3» собрал 59 миллионов рублей в день премьеры

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НМГ Кинопрокат

Отечественная мелодрама «Лед 3» собрала 59 миллионов рублей в день премьеры 15 февраля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Предположительно, исходя из этого результата, картина сможет собрать кассу в полмиллиарда рублей в дебютный уикенд.

Еще одна новинка, «Супер крылья. Фильм», стартовала с восьмой строчки и может похвастаться бокс-офисом в 1,4 млн рублей, а за четыре дня проката, вероятно, соберет 25 миллионов рублей.

Британская драма с Энтони Хопкинсом «Одна жизнь», еще одна новинка проката, оказалась на девятом месте с 1,3 миллионами рублей и может собрать 8 миллионов рублей к концу выходных.

В январе актриса Мария Аронова призналась, что «страшно» боялась продолжения фильма «Лед».

По словам Ароновой, она искренне верит, что в третьей части франшизы им удалось показать нечто новое, однако все равно боится. Актриса призналась, что на участие в продолжении картины ее уговорил коллега Александр Петров.

Ранее Машков пообещал построить в Крыму новые киностудии.

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