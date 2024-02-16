На территории Крыма построят новые киностудии, пообещал на творческой встрече председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам народного артиста России, уже функционирующие на полуострове Крым киностудии выйдут на новый уровень развития.

Машков указал на то, что Крым постепенно приобретает статус культурного центра РФ, и н уверенность в предстоящем интенсивном развитии киноиндустрии на полуострове.

Машков — сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина вместе со спикером Народного совета Донецкой народной республики Артемом Жогой и главным врачом московской больницы №52 Марьяной Лысенко.

Накануне в Кемеровской области имя народного артиста России Владимира Машкова присвоили театру кукол «Сказ».

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, решение будет благоприятно влиять на развитие культуры Кузбасса и поможет молодым профессионалам раскрыть творческий потенциал.

Ранее редкое издание Гоголя ушло с молотка за 850 тысяч рублей.