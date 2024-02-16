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Актрисе Рамиле Искандер продлили арест по делу о наркотиках

В Пензе актрисе Рамиле Искандер продлили арест до 16 марта

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Wikimedia Commons

В Пензе суд продлил арест актрисе Рамиле Искандер (Хисамовой) по уголовному делу о наркотиках. Об этом сообщает progorod58.ru.

Железнодорожный районный суд города продлил арест до 16 марта 2024 года включительно.

Актриса обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Рамиля Искандер — заслуженная артистка России. Она снялась более чем в 20 фильмах, и озвучила более 200 кинолент и сериалов.

14 сентября 2023 года Telegram-канал Mash писал, что в машине актрисы нашли два килограмма наркотиков, кроме того, свертки с запрещенным веществом нашли в ее доме. Искандер отказалась от дачи показаний.

Отмечалось, что силовики вышли на актрису по наводке 32-летнего дилера из Пензы, которого задержали несколько недель назад по делу о контроле над наркоторговлей. Мужчина передал следователям список своих клиентов, среди которых числилась и заслуженная артистка России.

В октябре, по данным Mash, Искандер обвинили в управлении крупным наркошопом в даркнете. По данным издания, в подчинении актрисы находились десятки курьеров и закладчиков.

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