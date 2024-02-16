У Светланы Лободы могут отсудить 5 миллионов рублей за подделку документов

Юрист Анастасия Подгрудкова объяснила, что грозит Светлане Лободе в случае проигрыша в суде композитору Влади. Ее слова цитируют «Страсти».

Накануне стало известно, что композитор Олег Влади обвинил Лободу в мошенничестве и подделке документов. По мнению Влади, артистка подделала его подпись в договоре на отчуждение прав, чтобы лишить его авторских прав на песню «К черту любовь». Артистку после заявления композитора проверяет московская полиция.

«В случае, если по результату второй экспертизы также будет выявлено, что подпись была не проставлена, а из слов истца не усматривалось, что она знает про договор и хочет его сохранить, то такой договор с высокой долей вероятности будет признан незаключенным, а обстоятельства исполнения Светланой песен без надлежащего согласия автора будут признаны незаконными», — объяснила юрист.

Подгрудкова отметила, что в случае выигранного дела Влади имеет право требовать с Лободы компенсацию в размере до 5 миллионов рублей.

Еще в мае 2023 года Влади обвинил Comedy Club Production в том, что его имя как автора песни не указали в титрах выпуска шоу «Танцы», в котором прозвучала песня Лободы. Он требовал удалить выпуск со всех площадок и выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации. Влади выплатили только 10 тысяч рублей, однако выпуск шоу был убран с хостингов.

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