Цискаридзе назвал лучшего молодого актера в России

Народный артист России Николай Цискаридзе назвал лучшего, на его взгляд, молодого актера в России. Его цитирует «Пятый канал».

«К сожалению, у меня никак не совпадает расписание, чтобы посмотреть с ним спектакль в театре. Я очень много прочитал о нем хорошего и очень много знаю о нем хорошего», — заявил артист балета.

Цискаридзе также вспомнил, что ему очень понравился «парень, который играл Есенина» в спектакле «Женщины Есенина» во МХАТе имени Горького — актер Андрей Вешкурцев.

Указал артист и на таланты Никиты Кологривого — звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильма «По щучьему велению».

«Когда у человека нет роли, говорить о том, что он хороший артист, невозможно. Поэтому для меня артист равно роль. Когда это есть, мне безумно нравится», — сказал он также.

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