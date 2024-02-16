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Бизнес звезды «Универа» по аренде авто заработал 200 миллионов рублей

Бизнес актрисы Марии Кожевниковой по аренде авто заработал 200 миллионов рублей

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнес актрисы Марии Кожевниковой принес ей около 200 млн рублей. Об этом сообщает «Звездач».

Согласно информации издания, Кожевникова состоит в списке учредителей бизнеса по аренде автомобилей. Общество с ограниченной ответственностью «КИК» было зарегистрировано в 2018 году. Звезде сериала «Универ» принадлежит четвертая часть компании.

Фирма по аренде грузовых и легковых автомобилей принесла выручку в размере 197 миллионов рублей, а также прибыль в размере 12 миллионов рублей. Также у компании Кожевниковой отсутствуют задолженности в налоговой.

Кожевникова известна по роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Она также снялась в проектах «Батальонъ», «Склифосовский», «В активном поиске».

Кожевникова воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева — Ивана, Максима и Василия. Звезда находится в отношениях с предпринимателем с 2013 года, официально они не женаты. Актриса объясняла, что штамп в паспорте не имеет никакого значения — для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.

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