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Юрий Лоза придумал «самое страшное» наказание для Галкина и Пугачевой

Певец Юрий Лоза призвал предать забвению Галкина и Пугачеву после эмиграции

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maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Юрий Лоза в интервью aif.ru заявил, что самым страшным наказанием для покинувших Россию Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Аллы Пугачевой станет забвение.

«Когда говорят – давайте их лишим чего-нибудь, накажем за отъезд, я всегда говорю: вы наказать можете единственным способом – перестать о них говорить. Вот вы сейчас раскручиваете Пугачеву, беря у меня интервью и спрашивая о ней. Все, забыли, вычеркнули! Отряд не заметил потери бойца», — высказался Лоза.

При этом артист в очередной раз напомнил, что Примадонна уже давно не записывает новых песен и не выступает. Лоза назвал ее пенсионеркой и отметил, что россияне ничего не потеряли от эмиграции знаменитостей. По словам певца, Галкину быстро нашли замену на телевидении, а по радио уже давно крутят песни современных исполнителей.

«Что сделала эта парочка интересного, чтобы мы продолжали о них говорить? Они сейчас никто, ноль без палочки», — резюмировал Лоза.

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