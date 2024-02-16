«Это перебор»: звездный адвокат заступился за Лолиту на фоне «отмены» певицы

Звездный адвокат Сергей Жорин недоволен «отменой» певицы Лолиты после вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

«Лично меня беспокоит Лолита, в отношении которой, к сожалению, происходят определенные действия. Пытаются запретить ее юбилейный концерт. Это неправильно, расстраивает. Это перебор», — объяснил Жорин.

По мнению адвоката, Филипп Киркоров, который также присутствовал на «голой» вечеринке Ивлеевой, пострадал меньше Лолиты. Жорин считает несправедливым такой расклад событий.

«Киркоров уже появляется на телевидении в шоу «Маска». Филипп умудряется выплывать в любой ситуации, а Лолита страдает. Меня это больше расстраивает», — рассказал звездный адвокат.

Лолиту также поддержал и музыкальный критик Сергей Соседов. Он посоветовал певице подать в суд на общественников, которые добиваются отмены ее выступлений.

14 февраля Милявская заявила, что общественники требуют отменить ее концерты, так как она «недостаточно раскаялась».

Лолита рассказала, что на протяжении нескольких лет выступала в госпиталях во время разных вооруженных столкновений, видела «разные степени увечья» и покупала аппаратуру для больниц. Лолита добавила, что сейчас собирается помогать в восстановлении храма в одном из новых регионов России.

Ранее продюсер Александр Иншаков признался, что не удовлетворен раскаянием Филиппа Киркорова и Лолиты.