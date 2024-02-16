«Ломают кровати»: Прохор Шаляпин пошутил о своих сексуальных похождениях

Певец Прохор Шаляпин на шоу «Контакты» пошутил, что его партнерши ломают кровати во время секса.

В рамках шоу ведущий поинтересовался у певца, зачем ему номер телефона мастера по кроватям. В ответ Шаляпин в шутку объяснил это своими сексуальными похождениями с партнершами.

«Мои подруги если не сами ломаются, то ломают кровати! Как в последний раз», — улыбнулся артист.

Он также поиронизировал на тему того, что его привлекают женщины более преклонного возраста. Музыкант в шутку предупредил ведущего о том, что некоторых людей из его списка контактов уже нет на этом свете.

«Храню память, не могу. А вдруг дозвонюсь когда-нибудь? Словом, имей в виду, что некоторых людей нет на свете, я буду говорить, если что», — посмеялся Прохор.

Недавно Прохор Шаляпин заявил, что блогер Елена Блиновская нечестным образом наживалась на россиянах. Музыкант раскритиковал Блиновскую за спекуляции на желании людей быстро и легко заработать.

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