Tatarka рассказала о подготовке свадьбы с танцором Патлахом

Рэперша Tatarka в интервью «СтарХиту» рассказала, какой видит предстоящую свадьбу с танцором Даниилом Патлахом.

«Хотим, чтобы была очень красивая и стильная выездная церемония — пока видится так. Хотелось бы сделать все в нормальную погоду, например, ближе к концу лета, чтобы не было сильной жары. Я думаю, любой адекватный человек хочет провести свадьбу в комфортной температуре!» — отметила Tatarka.

Она уточнила, что они с возлюбленным пока не думали над списком гостей, так как предложение о замужестве прозвучало всего несколько дней назад. При этом Tatarka призналась, что за годы работы в шоу-бизнесе она познакомилась с достаточно большим количеством людей, большинство из которых артистка хочет позвать на торжество.

«Про бюджет пока не хотим разглашать подробностей. Но можем точно сказать, что это будет масштабная, дорогая и красивая свадьба!» — резюмировала рэперша.

Ранее Вика Цыганова призналась, что всегда мечтала иметь много детей.