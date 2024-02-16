«Сделал себе новую задницу»: продюсер Иншаков о покаянии Киркорова и Лолиты

Продюсер Александр Иншаков, который подготовил иск к Насте Ивлеевой после вечеринки, признался, что не удовлетворен раскаянием Филиппа Киркорова и Лолиты. Об этом пишет kp.ru.

«Как можно прощать такие вещи? Народ это возмутило. Киркоров сделал себе новую задницу и об этом хвастается на весь свет. Это как? Такое безобразие должно прекратиться. Нашему шоу-бизнесу надо понять: как было раньше, уже не будет. Никогда», — высказался Иншаков.

Он считает, что скандал с вечеринкой Ивлеевой инициировал «перемены в умах народа». Свою точку зрения продюсер аргументировал тем, что многие местные жители стали добиваться отмены концертов оскандалившихся звезд в российских регионах. Иншаков убежден, что сейчас Ивлеева «сидит где-то в норе» в состоянии полного ужаса. Продюсер также сравнил поездку Киркорова в Донбасс с походом в баню.

«С таким же успехом он мог бы сходить в баню. И все равно отмыться будет непросто. Вероятно неумный человек. Захотел «загладить вину». Но так не делается», — возмутился Иншаков.

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